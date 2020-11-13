اتفاق على تنظيم انتخابات ليبية في 24 ديسمبر 2021

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء الجمعة أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق ينص على "إجراء انتخابات وطنية" في 24 ديمسبر 2021.وقالت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "اتفق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على تنظيم انتخابات وطنية في 24 سبتمبر 2021".