النتائج النهائية المتوقعة للانتخابات الأمريكية تشير إلى فوز بايدن بـ 306 أصوات

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتا، وفقا لحصيلة من التوقعات الإعلامية.ومن بين الولايات الأخيرة جورجيا، التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل ونورث كارولينا التي فاز بها ترامب.وتجري جورجيا إعادة فرز يدوي، بفارق حوالي 14 ألف صوت فقط، لكن لا يزال من المتوقع أن يتفوق فيها بايدن.وتعد هذه النتيجة في المجمع الانتخابي هي ذاتها في عام 2016، عندما حصل المرشح الجمهوري ترامب على 306 أصوات، وفاز على هيلاري كلينتون.ووصف ترامب نتيجة عام 2016 بأنها واحدة من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل "وكاسحة".ويزعم الرئيس هذه المرة بأن الانتخابات "تم تزويرها" ويرفض حتى الآن قبول النتيجة.ويستمر محاموه في خسارة دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة منهم لإبطال النتيجة.والنتائج في 50 ولاية والعاصمة واشنطن ليست نهائية إلى أن تتحقق الولايات من أصواتها الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة.