رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النتائج النهائية المتوقعة للانتخابات الأمريكية تشير إلى فوز بايدن بـ 306 أصوات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:19 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
طباعة
من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بـ 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتا، وفقا لحصيلة من التوقعات الإعلامية.

ومن بين الولايات الأخيرة جورجيا، التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل ونورث كارولينا التي فاز بها ترامب.

وتجري جورجيا إعادة فرز يدوي، بفارق حوالي 14 ألف صوت فقط، لكن لا يزال من المتوقع أن يتفوق فيها بايدن.

وتعد هذه النتيجة في المجمع الانتخابي هي ذاتها في عام 2016، عندما حصل المرشح الجمهوري ترامب على 306 أصوات، وفاز على هيلاري كلينتون.

ووصف ترامب نتيجة عام 2016 بأنها واحدة من أكبر الانتصارات في التاريخ الحديث، بل "وكاسحة".

ويزعم الرئيس هذه المرة بأن الانتخابات "تم تزويرها" ويرفض حتى الآن قبول النتيجة.

ويستمر محاموه في خسارة دعاوى قضائية في المحاكم، في محاولة منهم لإبطال النتيجة.

والنتائج في 50 ولاية والعاصمة واشنطن ليست نهائية إلى أن تتحقق الولايات من أصواتها الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة.

موضوعات متعلقة

الليلة الأخيرة فى حياة زعيم القاعدة.. 4 سيناريوهات تحسم مصير الظواهري

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منع وكيل «أوقاف القاهرة» من صعود المنبر

حفلة سكر.. اعترافات شاب ألقى عشيقته من الطابق السابع بالتجمع

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

الاثنين.. حفل تأبين الشاعرة ندى إمام بورشة الزيتون

بعد «الغرفة 207».. 6 مجموعات قصصية يمكن تحويلها لمسلسلات وأفلام

من الأرشيف.. «الأبنودي» يكشف سر الخلاف مع عبد الحليم حافظ حتى وفاته

شيرين سامي: أعمال إليف شافاك تلهمني وتلهب حماسي للكتابة (حوار)