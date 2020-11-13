27 وفاة و1562 إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2209 حالات.

وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1562 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 77 ألفًا و668 إصابة.