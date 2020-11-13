تجارة الأزهر بتفهنا الأشراف تنظم ورشة حول جودة التعليم

أقامت كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بإشراف ورعاية الدكتور سعيد شعبان، عميد الكلية، وبرئاسة الدكتورة نوال النادي، وكيلة الكلية؛ ورشة حول جودة التعليم؛ استكمالًا لمعيار التخطيط الاستراتيجي، وناقشت رؤية الكلية ورسالتها.وعقدت الورشة بحضور الدكتورة دلال محمد إبراهيم، مديرة وحدة الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة، وذلك أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالكلية، ومع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة.