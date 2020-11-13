الجيزة تعلن انقطاع الكهرباء غدًا عن هذه المناطق لمدة 3 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص وبالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة والتوجيه نحو إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات فإنه سيتم غدا السبت، إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.ومن جانبه؛ وجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى:فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات الدقى:مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.مبنى المركز الدولي للزراعة خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي.مبنى مجمع الهيئات داخل وزارة الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي.مبنى المبيدات الحشرية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.مبنى وزارة الزراعة شارع نادي الصيد الدقي.مبنى الإصلاح الزراعي ومبنى تنمية المشروعات داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي.مركز البحوث الزراعية داخل وزارة الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي.مبنى مركز الإرشاد الزراعي داخل وزارة الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي.مبنى تحسين الاراضي داخل وزاره الزراعه شارع نادي الصيد بالدقي.مبنى داخل الهيئه العامه للمشروعات داخل وزاره الزراعه الخط الثاني شارع نادي الصيد بالدقي.فيما يتعلق بالادارة العامة لشبكات أكتوبر 2:حي الاشجار من عماره 40 الى عماره 53.حي الاشجار من عماره 20 الى عماره 43.حي الاشجار من عماره 27 الى عماره 36.حي الاشجار من عماره 8 الى عماره 23 حدائق اكتوبر.فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور:منطقه زنين شارع المصرف من شارع التحرير وشارع ابراهيم السقاري من المصرف.شارع الفرن من المصرف.شارع صديق اللبان من شارع الحرية.شارع الحريه ومتفرعاته.شارع جمال عبد الناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف.شارع صديق اللبان من الحرية.سوق زنين شارع المصرف.مدينه النجوم شارع ابراهيم هريدي من المصرف.شارع عبد الفتاح يونس من المصرف شارع فريد شوقي من المصرف.شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبد الناصر.شارع عبد الحميد السيد.فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة.عزبة الشيخ فضل ومنطقة الاعلاميين بجبل برويش وعزبه النور العياط.منطقة الاعلاميين بالجبل برويش منطقة الجزيرة شارع عيد نصر عزبه حسب الله العطف طراد النيل العياط.منطقة الموقف شرق البلد السعوديه العياط.مزارع العطيفي أطفيح.جبل القبابات.جزء من منطقة ابو علاء وجزء من منطقه المصانع بعزبه السلام أطفيح.منطقه ابو عامر بمدينه الصف المنطقه البحريه بقريه المنيا منطقه عرب الودي بالصف منطقه المحكمه بالصف.فيما يتعلق بالإداره العامة لشبكات فيصل:شارع الملكة الرئيسي أمام شارع مسجد التيسير.شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكة الرئيسي.شارع محمد عبد القادر من الملكه شارع ترعه عبد العال ناصية شارع محمد ابو النور امام مرور فيصل.شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكة.شارع محمد عبد القادر من الملكه نهايه شارع جمعه ذكي من شارع ادهم فتحي من الملكه.شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكه.فيما يتعلق بالإداره العامة لشبكات بشتيل:شارع داوود زكي وشارع اهل السنه.وشارع ترعه السواحل وشارع مختار سليمان وشارع محمد السيد والشارع التجاري ومعهد الابحاث وشارع ابو بكر الصديق.شارع الثلاجه ترعه السواحل.وشارع الوحده وشارع المدينه المنوره وترعة السواحل.ومدرسه النجاح شارع نور الهدى.وشارع الوحده ترعه السواحل والمدينه المنوره وشارع زمزم وشارع ترعة السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكه شارع ابو بكر الصديق وشارع التجاري وشارع دسوقي ابراهيم وشارع محمد السيد وشارع عبد الحميد الأنصاري من ترعه السواحل.فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة:قرية السبيل مركز منشأة القناطر منطقة وسط قرية الحسانين مركز منشأة القناطر.شرق طريق مصر إسكندرية الكيلو 58 مصر إسكندرية.