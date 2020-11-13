نشاط السفر بالسيارات في أمريكا يهبط 8.6% خلال سبتمبر

انخفض عدد الأميال التي قطعها قائدو السيارات الأمريكيون 8.6 بالمئة في سبتمبر، وهو ما يمثل أقل نزول شهري منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا ملايين الأمريكيين للبدء في العمل من المنازل في مارس.وقالت الإدارة الاتحادية للطرق السريعة إن عدد الأميال التي قطعتها السيارات على الطرق في البلاد انخفض 23.4 مليار ميل في سبتمبر، لكنه كان مرتفعا 2.8 بالمئة في أغسطس.وهذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مقدار التراجع في نشاط السفر بالسيارات عن عشرة بالمئة منذ فبراير.وفي الشهور التسعة الأولى من 2020، قاد الأمريكيون 355.5 مليار ميل، بانخفاض 14.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام 2000.