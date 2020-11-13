القبض على عاطل اختطف طفلة بالسيدة زينب (صورة)

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عاطل اختطف طفلة بالسيدة زينب.بدأت الواقعة بتلقي المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث السيدة زينب بلاغا من والد طفلة يفيد بتغيب ابنته عندما خرجت لشراء طعام ولم تعد إلى المنزل.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال مباحث السيدة من ضبط "أدهم ز" ٢١ سنة عاطل، ومقيم بدائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.