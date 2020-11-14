رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الحلو: أغانى المهرجانات لها جمهور ويجب تهذيبها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:42 ص
محمد الحلو
محمد الحلو
ايهاب مصطفى
طباعة
قال الفنان محمد الحلو، إن حضور الجمهور كان كبيرًا فى مهرجان الموسيقى العربية، رغم ظروف فيروس كورونا الحالية، موضحًا أنه مع تهذيب أغانى المهرجانات، ويعجبه صوت المطرب الشعبى حسن شاكوش.

وأضاف "الحلو"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، إن الإقبال على الموسيقى العربية كان عظيمًا رغم أزمة كورونا، وهو ما يدل على أن الجمهور ينتظر الحفلات بفارغ الصبر، موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على إصرارها على إقامة المهرجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع محمد الحلو، أن الجمهور المصرى له طريقة خاصة، وحريص على مساندة الفنان والدولة ليقدموا صورة أننا بلد آمن، فهو جمهور مثقف، مشيرًا إلى أن معظم جمهور حفلات الموسيقى بين أعمار 30 و50 عاما، لكنه يجد أيضا أطفالا يكونون حريصين على الاستماع إلى الحفلات، وبعضهم يطلب أغانى قديمة.

وأوضح "الحلو" أن أكثر الأغانى التى يطلبها الجمهور تتر مسلسل "زيزينيا، وليالى الحلمية" بالإضافة إلى أغانى أهيم شوقا والعراف.

وأكد الفنان محمد الحلو، أن أغانى المهرجانات لها جمهور كبير، "لكننى أؤيد الفنان هانى شاكر على ضرورة تهذيب هذا النوع من الأداء، وتابع: "أحيانا يقدمون أغانى جميلة، وحسن شاكوش صوته مميز وله مساحات صوت واسعة، وفى البداية كانت المهرجانات سيئة لكنها بدأت تصبح جيدة.

واستطرد "الحلو" هناك مطربين شعبيين جيدين الآن، وأحب سماع أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ.

واختتم محمد الحلو، بأنه يستعد لتقديم مسرحية "غزل البنات" أحد أعمال الكلاسيكية للفنان الراحل نجيب الريحاتى، وذلك على مسرح "بيرم التونسى" فى الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

قاض فى ميشيجان يرفض وقف التصديق على فوز بايدن

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية

جمعية محبى الأطرش تحيى ذكرى محمد فوزى.. اليوم