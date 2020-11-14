محمد الحلو: أغانى المهرجانات لها جمهور ويجب تهذيبها

قال الفنان محمد الحلو، إن حضور الجمهور كان كبيرًا فى مهرجان الموسيقى العربية، رغم ظروف فيروس كورونا الحالية، موضحًا أنه مع تهذيب أغانى المهرجانات، ويعجبه صوت المطرب الشعبى حسن شاكوش.وأضاف "الحلو"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، إن الإقبال على الموسيقى العربية كان عظيمًا رغم أزمة كورونا، وهو ما يدل على أن الجمهور ينتظر الحفلات بفارغ الصبر، موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على إصرارها على إقامة المهرجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتابع محمد الحلو، أن الجمهور المصرى له طريقة خاصة، وحريص على مساندة الفنان والدولة ليقدموا صورة أننا بلد آمن، فهو جمهور مثقف، مشيرًا إلى أن معظم جمهور حفلات الموسيقى بين أعمار 30 و50 عاما، لكنه يجد أيضا أطفالا يكونون حريصين على الاستماع إلى الحفلات، وبعضهم يطلب أغانى قديمة.وأوضح "الحلو" أن أكثر الأغانى التى يطلبها الجمهور تتر مسلسل "زيزينيا، وليالى الحلمية" بالإضافة إلى أغانى أهيم شوقا والعراف.وأكد الفنان محمد الحلو، أن أغانى المهرجانات لها جمهور كبير، "لكننى أؤيد الفنان هانى شاكر على ضرورة تهذيب هذا النوع من الأداء، وتابع: "أحيانا يقدمون أغانى جميلة، وحسن شاكوش صوته مميز وله مساحات صوت واسعة، وفى البداية كانت المهرجانات سيئة لكنها بدأت تصبح جيدة.واستطرد "الحلو" هناك مطربين شعبيين جيدين الآن، وأحب سماع أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ.واختتم محمد الحلو، بأنه يستعد لتقديم مسرحية "غزل البنات" أحد أعمال الكلاسيكية للفنان الراحل نجيب الريحاتى، وذلك على مسرح "بيرم التونسى" فى الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة.