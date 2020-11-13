الجزائر تستنكر انتهاك وقف إطلاق النار في الكركرات

وقال بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية مساء إن الجزائر تدعو الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى التحلي بالمسئولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة.





وأضاف البيان أن الجزائر تنتظر من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية القيام بمهامهما بشكل دقيق دونما قيود أو عقبات والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية.





استنكرت الجزائر، بشدة الجمعة، الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها.وجددت الجزائر مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها.