«الدفاع الأمريكي»: مؤسستنا العسكرية قوية ولم تتأثر بتداعيات الانتخابات

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، اليوم الجمعة، إن مؤسستنا العسكرية قوية ولم تتأثر بتداعيات الانتخابات الأمريكية.وفي سياق متصل، أعرب أعضاء في الكونجرس من الحزب الديمقراطي خلال الفترة الماضية، عن قلقهم بشأن تعيين أشخاص موالين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في المناصب العليا لوزارة الدفاع، في أعقاب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الاثنين الماضي.ونشر عضو مجلس الشيوخ كريس ميرفي تغريدة له على تويتر، قال إن الإدارة الأمريكية تعمل على تقويض أمن بلادنا من أجل أن يتمكن ترامب من تعيين الدمى الموالية له.من ناحيته، قال عضو الكونجرس آدم سميث إن من الصعب المبالغة في مدى خطورة التغيير على مستوى عال في وزارة الدفاع خلال الفترة الانتقالية الرئاسية.وقدم جيمس أنديرسون، وهو المستشار السياسي البارز في البنتاجون، استقالته من منصبه الثلاثاء. وكان يشغل منصب وكيل الوزارة للشئون السياسية منذ يونيو الماضي.