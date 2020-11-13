براتب 2350 جنيها.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالسويس

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد من فرص العمل، بإحدى شركات التجارة والتوزيع بمحافظة السويس، براتب 2350 جنيها، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، كاشير، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال.وتطلب الشركة أيضا، مسئولي مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01281433338، أو 01229419993، والتواصل مع المدير المسئول إسلام محمد، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة عمارات السحاب، أمام رئاسة حي فيصل، السويس.