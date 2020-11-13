فرنسا: بحث تأجيل الانتخابات الإقليمية العام المقبل

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الجمعة، إن الحكومة سوف تسعى لتأجيل مدته ثلاثة أشهر لانتخابات الأقاليم المقررة في مارس المقبل جراء جائحة فيروس كورونا.وقال كاستكس، إن تشريعا يتعلق بالتأجيل سيتم تقديمه للبرلمان؛ للحصول على موافقته في الأسابيع المقبلة.وتأتي جهود رئيس الوزراء لتأجيل الانتخابات حتى نهاية يونيو عقب توصية من الرئيس السابق للمجلس الدستوري جان لوي ديبريه الذي طلب منه كاستكس المشورة.كانت أزمة فيروس كورونا قد تسببت في تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في وقت سابق من هذا العام.وتعيش فرنسا حاليا وسط ثانى إغلاق لها على مستوى البلاد لاحتواء الفيروس.وسيتوجه الناخبون الفرنسيون العام المقبل لصناديق الاقتراع لتحديد تشكيل المجالس الإقليمية من بين هيئات أخرى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2022.