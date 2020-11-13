استقالة مهندس حملة بريكست من منصب كبير مساعدي جونسون

استقال دومينيك كامينغز، مهندس حملة 2016 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من منصب كبير مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون.وكان من المقرر أن يغادر كامينغز منصبه في نهاية العام، وفق ما أفادت تقارير، لكنه شوهد وهو يغادر مقر رئيس الوزراء "10 داونينغ ستريت" يوم الجمعة وهو يحمل صندوقا كرتونيًا.وأكد مصدر حكومي أن كامينغز لن يبقى في وظيفته بشكل رسمي اعتبارا من "منتصف ديسمبر".وكان كبير مستشاري جونسون، المثير للانقسامات والذي لعب دورا مهما لدرجة استثنائية في الحكومة، قال لشبكة "بي بي سي"، في وقت متأخّر الخميس، إن التكهّنات الأخيرة التي تتحدث عن تهديده بالاستقالة "مختلقة".لكن في وقت خرج الصراع على السلطة في داونينغ ستريت إلى العلن هذا الأسبوع، شدد كامينغز على تصريحات وردت في مدونة في يناير، وجاء فيها أنه سيكون "زائدا عن الحاجة لدرجة كبيرة" في غضون عام.وقال كامينغز، للشبكة التي نقلت عن مصدر رفيع في الحكومة قوله، إنه سيغادر منصبه بحلول عيد الميلاد.. "لم يتغيّر موقفي منذ نشرت مدونتي في يناير".وستتزامن مغادرة كامينغز منصبه نهاية العام مع انتهاء فترة بريكست الانتقالية عندما تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.