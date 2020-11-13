رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة مهندس حملة بريكست من منصب كبير مساعدي جونسون

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:54 م
دومينيك كامينغز
دومينيك كامينغز
وكالات
طباعة
استقال دومينيك كامينغز، مهندس حملة 2016 لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من منصب كبير مساعدي رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان من المقرر أن يغادر كامينغز منصبه في نهاية العام، وفق ما أفادت تقارير، لكنه شوهد وهو يغادر مقر رئيس الوزراء "10 داونينغ ستريت" يوم الجمعة وهو يحمل صندوقا كرتونيًا.

وأكد مصدر حكومي أن كامينغز لن يبقى في وظيفته بشكل رسمي اعتبارا من "منتصف ديسمبر".

وكان كبير مستشاري جونسون، المثير للانقسامات والذي لعب دورا مهما لدرجة استثنائية في الحكومة، قال لشبكة "بي بي سي"، في وقت متأخّر الخميس، إن التكهّنات الأخيرة التي تتحدث عن تهديده بالاستقالة "مختلقة".

لكن في وقت خرج الصراع على السلطة في داونينغ ستريت إلى العلن هذا الأسبوع، شدد كامينغز على تصريحات وردت في مدونة في يناير، وجاء فيها أنه سيكون "زائدا عن الحاجة لدرجة كبيرة" في غضون عام.

وقال كامينغز، للشبكة التي نقلت عن مصدر رفيع في الحكومة قوله، إنه سيغادر منصبه بحلول عيد الميلاد.. "لم يتغيّر موقفي منذ نشرت مدونتي في يناير".

وستتزامن مغادرة كامينغز منصبه نهاية العام مع انتهاء فترة بريكست الانتقالية عندما تبدأ بريطانيا مرحلة جديدة خارج نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي في 1 يناير.

موضوعات متعلقة

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

بعد إشعال النار بملابسه.. زوجة الإخواني محمد حسني: «طلبت الخلع»

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

«عندما طلب لاعبي منتخب زائير قرودا».. حكايات من بطولة أمم إفريقيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

شيرين سامي: أعمال إليف شافاك تلهمني وتلهب حماسي للكتابة (حوار)

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم