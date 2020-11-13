في لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يتبرع بالدم لأحد نزلاء السجون يجري عملية جراحية

تبرع الضابط أحمد حمدي بسجن النساء بدمائه لأحد نزلاء السجون نظرًا لإجرائه عملية جراحية.بدأت القصة الإنسانية بمرور الضابط لتفقد أحوال النزيلات فوجد نزيلة تبكي وأخبرته بأن زوجها أيضا نزيل بأحد السجون ومقرر إجرائه عملية جراحية، ويحتاج للدم لإتمام الجراحة، فبادر الضابط بالتبرع بالدماء وقام عدد من الضباط ورجال الأمن بالسجن بالتبرع أيضا.يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية بحسن التعامل مع المواطنين ولاسيما نزلاء السجون وإعلاء قيم حقوق الإنسان.