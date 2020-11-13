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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إعلام ليبي: تحديد موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:50 م
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الجمعة، تحديد موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفق لقناة العربية الإخبارية.

وكانت قد أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الأربعاء الماضي، أن المشاركين في "ملتقى الحوار الليبي" في تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في غضون فترة لا تزيد على 18 شهرًا.

وقالت ويليامز، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة التونسية، إن "المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري".

وتابعت ويليامز: أن "الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرًا"، موضحة أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

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