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الثقافة

شيرين سامي: أعمال إليف شافاك تلهمني وتلهب حماسي للكتابة (حوار)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:28 م
شيرين سامي
شيرين سامي
آلاء حسن
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قالت الكاتبة الروائية شيرين سامي إن الكتابة لديها سبقت القراءة من حداثة سنها، وعادت إليها بشكل ناضج بعد قراءة عدد من الكتب.

وفي حوارها مع «الدستور» كشفت عن الكتب المفضلة لديها وأغرب موقف قابلته في الوسط الثقافي وغيرها من الأسرار الخاصة بها.

صدرت أول مجموعة قصصية لها بعنوان «كتاب بنكهة مصر» 2012، ولها عدة روايات: «قيد الفراشة - 2014، وحنة - 2016، ومن ذاق عرف - 2019»، فضلًا عن كتاب «154 طريقة لقول أفتقدك - 2019».

وإليكم نص الحوار..

◄ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟
لا يوجد كتاب مفضل، لدي الكثير من الكتب المفضلة والكتّاب المفضلين، أعمال نجيب محفوظ دائما في المقدمة لما تحمله من جوانب جذابة ومتفردة لي كقارئة، ومهمة وتعليمية ككاتبة، كذلك أعمال إيزابيل اليلندي ومارجريت آتوود غاية في المتعة وطرق المواضع الإنسانية، أحب أيضا أعمال ماركيز ودوستويفسكي وصياغتهما المدهشة، أما أعمال إليف شافاك فهي تلهمني وتلهب حماسي للكتابة.

◄أول كتاب شعجك على لكتابة؟
الكتابة عندي سبقت القراءة من حداثة سنّي، وإن كنت عدت إلى الكتابة بشكل ناضج بعد قراءة عدة كتب، "كشري مصر" لحسن كمال، "أرز باللبن لشخصين" لرحاب بسّام و"جرّ ناعم" لعمر طاهر.

◄أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟
أحب الأشعار الصوفية وأجد أنها تعبر عن مشاعري في الكثير من الأحيان، أحب فؤاد حداد وأقرب بيت شعر لي: "ياريتني أعمى أشربك باللمس"، كما أحب بيت شعر للشاعر رياض الصالح الحسين يقول: "الذي يريد الضحك فليأتِ، إنني أخبئ نكتة، الذي يريد البكاء فليأتِ، لديَّ حصّالة دموع" ذلك لأنني أشعر أنني أنا من كتبت.

◄أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟
هو موقف ألاحظه الآن بالفعل، يتمثل في سطوة القارئ على الكاتب.
الكاتب الآن يتودد إلى قرّاءه ومجموعات القراءة والدوائر الثقافية، بينما أجد أن القارئ يتحكم تماما وبمعايير أخرى ربما لا تكون بينها الجودة، في نجاح الكاتب.

◄ من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك.. وما قصته ولماذا؟
أحب "عالية" بطلة رواية "قيد الفراشة" لأنها شخصية تعبر عن المرأة الحالمة، غير التقليدية التي يعاملها المجتمع على أنها مجرد امرأة لها دور محدد في الحياة، امرأة قليلة الخبرة وتخوض الحياة بمشاعرها، ورغم القيود الحياتية والمجتمعية استطاعت أن تتعرف على عوالم أخرى وظهرت لها كينونة الحب والمشاعر، مما ساعدها على أن تتخذ طريقها وتنجو بنفسها من الشخصيات الظلامية.

◄هل تتذكرين أول شيء كتبتيه في حياتك؟.. وما هو؟
نصوص قصيرة عن الحب ورواية عن فترة المراهقة وأحلام البنات.

◄ هل هناك شخصية في فيلم مفضل لك؟ ومن؟ ولماذا؟
أحب "ليز" في فيلم "طعام صلاة حب"، وأحب "ليلى" في فيلم "الباب المفتوح"، أحب كل الشخصيات التي تستطيع أن تتغير.

◄هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تتذكريه دائما؟ من هو؟
أتذكر دائما بساطة عمر طاهر ولطفه ودعمه.

◄ ما هي القصة التي تحلم بكتابتها يومًا ما؟
أحلم بكتابة رواية عن حدث بارز في التاريخ أو فترة زمنية قديمة، وأحلم بكتابة ديستوبيا وأتمنى أن أنجز مشروعي لكتابة رواية للناشئة.

◄لو معك تذكرتين سينما من تدعوه من شخصيات تاريخية؟
لا أحد.. لأن السينما لن تدع لنا مجالا للنقاش.

◄هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررتي بموقف شبيه؟
لا، أبدا.

◄إذا كتبتي قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟
أفضل الكتابة عن الحياة.

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