قاضٍ في ميشيجان يرفض محاولة لمنع إعلان فوز بايدن بالولاية

رفض قاضي ولاية ميشيجان محاولة لمنع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالولاية، وفقا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز.من جهتهم، انسحب محامو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.وقال المحامون، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.