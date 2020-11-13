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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«سالفيني»: حوادث غرق المهاجرين نتيجة سياسة الموانئ المفتوحة للحكومة الإيطالية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:54 م
ماتّيو سالفيني
ماتّيو سالفيني
عبير سليم
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رأى زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني، اليوم الجمعة، أن حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط تأتي نتيجة سياسة الموانئ المفتوحة التي تتبناها الحكومة الايطالية.

وأضاف سكرتير الرابطة في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة آكي للأنباء الايطالية، معلقًا على صور آخر حادث غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الليبي، قائلا إنه خلال أدائي مهام منصبي، أدت عمليات سيطرتنا على تدفقات الهجرة إلى خفض نسبة هذه المآسي إلى النصف.

وعاد سالفيني إلى طرح معادلته القائلة: إنه "كلما قل عدد الأشخاص المغادرين على متن القوارب، كلما انخفض عدد الموتى".

واختتم بالقول: "لكن مع سياسة الموانئ المفتوحة، من الواضح أن تكون هذه هي النتائج أيضًا".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت مساء أمس الخميس، عن مصرع 74 شخصا على الأقل إثر غارق مركب قبالة سواحل ليبيا كان يقل مهاجرين، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وقالت المنظمة الأممية، إنّ "أفراد منها أبلغوا عن (حادثة) غرق كبيرة أسفرت عن 74 قتيلا على الأقل اليوم (1211) قبالة الخمس عند الشواطئ الليبية".

وأوضحت، أنّ 47 ناجيا نقلهم خفر السواحل والصيادون إلى الشاطئ.

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