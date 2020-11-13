ملتقى الحوار للتنمية يطالب باتخاذ مواقف جادة ضد داعمى الإرهاب
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:59 م
محمد الشريفطباعة
دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الدول المشاركة في منتدى السلام بباريس، باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب التي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة إرهابية، وتحرض على القتل باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والإعلان العالمي لحقوق الانسان الذى اهتم بالحق في الحياة.
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس ويركز على قضايا إحلال السلام ومكافحة الإرهاب والحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.
وثمنت المؤسسة حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى افتتاح المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وأزمة تتطلب ردا دوليا مشتركًا، ودعوته لمواجهة الإرهاب الذى قتل 50 شخصا في موزمبيق وفصله بين الدين الإسلامي والإرهاب الذى يتستر خلف الدين.
وترى المؤسسة أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا واسعا يتعامل مع تطور الجريمة الإرهابية واتجاه الجماعات الإرهابية إلى نهج تجنيد الذئاب المنفردة مستغله الدوافع الدينية عند الأجيال الجديدة من المهاجرين المسلمين فى أوروبا، واستخدامها للمساجد والجمعيات الإرهابية لتمرير الأفكار الإرهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة مشوهة للدين الاسلامى، وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين الأبرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي على تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة ولجان مكافحة الإرهاب الأممية بالتعاون مع هذه التجمعات الدولية والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة الدولية، والنظر بعمق فيما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم إلى نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي، ويضمن التعددية التى تتكيف مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا.
وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس ويركز على قضايا إحلال السلام ومكافحة الإرهاب والحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.
وثمنت المؤسسة حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى افتتاح المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وأزمة تتطلب ردا دوليا مشتركًا، ودعوته لمواجهة الإرهاب الذى قتل 50 شخصا في موزمبيق وفصله بين الدين الإسلامي والإرهاب الذى يتستر خلف الدين.
وترى المؤسسة أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا واسعا يتعامل مع تطور الجريمة الإرهابية واتجاه الجماعات الإرهابية إلى نهج تجنيد الذئاب المنفردة مستغله الدوافع الدينية عند الأجيال الجديدة من المهاجرين المسلمين فى أوروبا، واستخدامها للمساجد والجمعيات الإرهابية لتمرير الأفكار الإرهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة مشوهة للدين الاسلامى، وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين الأبرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي على تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة ولجان مكافحة الإرهاب الأممية بالتعاون مع هذه التجمعات الدولية والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة الدولية، والنظر بعمق فيما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم إلى نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي، ويضمن التعددية التى تتكيف مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا.