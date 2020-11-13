ملتقى الحوار للتنمية يطالب باتخاذ مواقف جادة ضد داعمى الإرهاب

دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الدول المشاركة في ‏منتدى السلام بباريس، باتخاذ مواقف جادة تجاه الدول الداعمة للإرهاب ‏التي تأوي عناصر تنتمى لجماعات مصنفة إرهابية، وتحرض على القتل ‏باسم الدين لما في ذلك من انتهاك لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الإرهاب والإعلان العالمي لحقوق الانسان الذى اهتم بالحق في الحياة.‏وتنعقد النسخة الثالثة من المنتدى في مدينة باريس ويركز على قضايا ‏إحلال السلام ومكافحة الإرهاب والحوكمة العالمية والتعددية، ويجمع ‏رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في ‏المجتمع المدني لمناقشة التحديات العالمية وتطوير الحلول العملية.‏وثمنت المؤسسة حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى افتتاح ‏المؤتمر عن أن الإرهاب ظاهرة عالمية وأزمة تتطلب ردا دوليا مشتركًا، ‏ودعوته لمواجهة الإرهاب الذى قتل 50 شخصا في موزمبيق وفصله بين ‏الدين الإسلامي والإرهاب الذى يتستر خلف الدين.‏وترى المؤسسة أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا واسعا يتعامل مع ‏تطور الجريمة الإرهابية واتجاه الجماعات الإرهابية إلى نهج تجنيد الذئاب ‏المنفردة مستغله الدوافع الدينية عند الأجيال الجديدة من المهاجرين ‏المسلمين فى أوروبا، واستخدامها للمساجد والجمعيات الإرهابية لتمرير ‏الأفكار الإرهابية وغسيل عقول تلك الفئة من الشباب التى تعرضت لنسخة ‏مشوهة للدين الاسلامى، وكانت النتيجة قتل كثير من الضحايا المدنيين ‏الأبرياء وانتهاك حقهم فى الحياة فى فرنسا والنمسا وهو ما ينطوي ‏على تهديد للأمن والسلم الدوليين.‏وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة ولجان مكافحة الإرهاب الأممية بالتعاون ‏مع هذه التجمعات الدولية والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني ‏في جهود مكافحة الإرهاب الدولية والسعي نحو السلام وتطوير المنظومة ‏الدولية، والنظر بعمق فيما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة‏‎ ‎أنطونيو ‏غوتيريش خلال النسخة الثانية من المنتدى حول حاجة العالم إلى نظام ‏عالمي جديد يحترم القانون الدولي، ويضمن التعددية التى تتكيف ‏مع التحديات التى تواجه العالم اليوم وغدا‎.