مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببدر

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بطريق السويس بمدينة بدر.وكشفت المعاينة الأولية أن سائق السيارة الملاكى اصطدم بسيارة نقل من الخلف ما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم لمستشفى الكهرباء لتلقى العلاج.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة اصطدام سيارة ملاكى بسيارة نقل على طريق السويس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.