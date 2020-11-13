«زراعة المنيا» تبدأ في إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا برئاسة المهندس عبدالعاطي صديق الخطيب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، البدء في تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة التابعة للمديرية بهدف استغلال البنية التحتية المتاحة ورفع كفاءة المشروعات الحالية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.وأكد الخطيب، أن المديرية بدأت في تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة التابعة للمديرية ومنها محطة تحصين الكتاكيت التابعة للإدارة الزراعية بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 3 آلاف كتكوت.وأضاف أنه قام أيضا يرافقه المهندس عبدالوهاب حامد جاد مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس سمير محمد رشاد مدير عام الإنتاج الحيواني، والمهندس خلف صلاح مدير إدارة مركز المنيا، بتفقد مزرعة تربية وتسمين المواشي لإزالة العقبات التي تقف في طريق إعادة تشغيلها، مؤكدا إعادة افتتاح المزرعة خلال أيام.