فريق بايدن: لا خطط لفرض عزل عام في البلاد

أعلن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه لا خطط لفرض عزل عام في الولايات المتحدة العام المقبل.وكان بايدن عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ديلاوير بين 1973 و2009، ثم شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي أوباما حتى 2017.يثير الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فضوًلا بشأن سياساته ومواقفه، بعدما فاز في انتخابات الرئاسة على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي لم يعترف بالخسارة حتى الآن.وينبش الخبراء في مواقف جو بايدن، لاسيما في قضايا دولية كبرى كالعلاقة مع الصين والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحرب ضد الإرهاب والتعامل مع إيران.