فحص أهالي «نجريج» بعد إصابة صلاح بكورونا

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إرسال لجنة موسعة من فرق الترصد والطب الوقائى غدا السبت إلى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون، مسقط رأس اللاعب الدولى محمد صلاح لإجراء مسح بالقرية.





وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية إن اللجنة ستقوم بفحص ومسح شامل لجميع المخالطين من أسرة وأقارب وأهالى القرية للاعب الدولى محمد صلاح الذين تواجدوا خلال فرح شقيقه بالقاهرة، والذى أصيب فيروس كورونا المستجد.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني بفيروس كورونا، وذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أن يحذفه بعدها بدقائق.