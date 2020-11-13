عمدة «نجريج»: صلاح لم يخلع الكمامة في حفل زفاف شقيقه

بالفيروس أثناء حضوره حفل زفاف شقيقه لأن الحاضرين عددهم محدود وصحتهم جيدة.



وأضاف عمدة قرية نجريج أن صلاح حضر حفل الزفاف مرتديا الكمامة طوال الوقت، وكان حريصا على اتباع الإجراءات الوقائية.



وأعلن اتحاد الكرة إصابة محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل أن يحذف التدوينة لاحقا.

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى قرية نجريج بمحافظة الغربية، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج، إن صلاح لم يصب