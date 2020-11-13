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الثقافة

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:30 م
داعش شرعنة التوحد
داعش شرعنة التوحد
خالد حماد
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صدر اليوم كتاب" داعش شرعنة التوحش"، للباحثة المغربية وفاء صندى، عن مركز دراسات الوحدة العربية للنشر والتوزيع، والكتاب يأتي في 456 صفحة من القطع المتوسط.

تقول الكاتبة والباحثة "وفاء صندي" إن الكتاب اجتهاد بحثي شبه ميداني، تم الاعتماد فيه على لغة سلسة تحاكي مجموع الأسئلة التي راودت وتراود القارئ العادي فيما يتعلق بظاهرة عالمية (ظاهرة تنظيم "داعش") استطاعت أن تربك صناع القرار وأن تتصدر الصفحات الأولى لكبريات الجرائد، وأن تشغل الرأي العام العالمي منذ 2014م إلى الآن.

وتشير المؤلفة وفاء صندى إلى أنها اعتمدت على المنهج التحليلي للأحداث في سياقها التاريخي، ثم المنهج المقارن لتبيان أوجه الاختلاف والتشابه والعلاقات القائمة بين تنظيم الدولة والقاعدة والظواهر المتطرفة العنيفة التي شهدها العالم في وقت سابق.

وتستطرد: وبنفس المنهج التحليلي تمت دراسة حالات ونماذج مختلفة من المقاتلين الأجانب- بمن فيهم النساء والأطفال والذئاب المنفردة- دراسة سوسيولوجية مع محاولة تحديد الأبعاد النفسية للظاهرة الإرهابية، وذلك للخروج من الإطار النظري الذي يحصر ظاهرة الإرهاب في قوالب نمطية محددة، إلى إطار واقعي يلامس الأحداث والشخصيات ويتفاعل معها بالاستشهاد بتجاربها وظروفها الاجتماعية ودوافعها الشخصية، وذلك بهدف فهم الظاهرة من الداخل وليس فقط الحكم عليها من الخارج أو من خلال بعض الأحكام التي باتت مستهلَكة، بل تجاوزتها الأحداث والظروف.

وتوضح المؤلفة اعتمادها في هذا الكتاب على خطة تضمنت خمسة أقسام، وعشرة فصول، لم تستعن بخاتمة للكتاب، بحيث سعت في آخر كل قسم من الأقسام الأربعة الأولى إلى تلخيص النتائج وإدراجها تباعًا، حتى لا يحدث خلط عند القارئ، خاصة أن كل باب من الكتاب يتحدَّث عن بُعد أو ظاهرة قائمة بذاتها.. أما القسم الخامس فقد خصصته لعرض مستقبل تنظيم "داعش" بعد خسارته الأرض التي كان يمارس عليها نفوذه، مشيرة إلى أن الحديث عن هزيمة التنظيم هو ادعاء بعيد جدًا عن الواقع، بحيث ترى أن التنظيم لا يزال قائمًا ويتمدد وأن تهديده لن ينتهي بسقوط دولته المزعومة.

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