«سونا»: احتدام المعارك بإثيوبيا يدفع بمزيد من اللاجئين نحو السودان

أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا" بأن احتدام المعارك بين الجيش الحكومي ومقاتلي إقليم "تجراي" دفع بأعداد كبيرة من الإثيوبيين للفرار للسودان، إلى ولايتي كسلا والقضارف (شرق السودان)، وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد تحتاج إلى تدخلات إنسانية على وجه السرعة.وأوضحت أن لجنة أمن ولاية كسلا تقفدت أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بمعسكر الاستقبال المؤقت بمنطقة "حمداييت" الحدودية مع إثيوبيا، بعد معارك وقعت بين الجيش الإثيوبي وجبهة إقليم "تجراي"، خلفت وراءها قتلى وجرحى، وأدت إلى لجوء أعداد كبيرة من المواطنين إلى داخل الأراضي السودانية، خاصة المناطق المجاورة لإقليم تجراي.وناشد العميد شرطة محمود سليمان، ممثل لجنة أمن ولاية كسلا، المجتمع السوداني والدولي التدخل لإغاثة اللاجئين، خاصة أن الإمكانيات قد تتضاءل أمام الأعداد المتوقعة للاجئين.وأوضحت وكالة السودان للأنباء أن الأعداد التي وصلت إلى معسكر الاستقبال بمنطقة "حمداييت" بلغت أكثر من 11 ألف لاجئ، بينهم أطفال ونساء وكهول، ويعانون من ظروف إنسانية بالغة التعقيد تحتاج إلى الاستجابة والتدخل السريع من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لمواجهة التدفقات المتوقعة من اللاجئين في ظل استمرار القتال بإقليم تجراي.