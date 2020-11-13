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محافظات

البابا تواضروس: اللغة القبطية هي السبب الرئيسي في فك رموز حجر رشيد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:41 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
هبه عويضه
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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن اللغة القبطية هي السبب الرئيسي في فك رموز حجر رشيد، وهناك كلمات كثيرة نستخدم اللغة القبطية في حياتنا اليومية، واستخدامات لا تنتهي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده البابا تواضروس، مساء اليوم، بالمقر البابوى في البطريركية بالإسكندرية، مع أعضاء نادي روتاري الإسكندرية فاروس بعنوان «خدمة المجتمع»، بحضور لفيف الآباء الكهنة، ونخبة من محافظي الروتاري السابقين.

وأضاف خلال رده على أحد الحضور بتدريس اللغة القبطية داخل مصر، أن اللغة القبطية هى جزء من الهوية المصرية، وأن اللغة القبطية هي تزاوج بين اللغة المصرية القديمة، واللغة اللاتينية، لافتًا إلى أن ذلك المقترح يمكن أن يتم من خلال فصول قليلة بصورة اختيارية.

كما تطرق إلى الحديث عن الاهتمام بالمياه، مشيرًا إلى أن نهر النيل والمياه هو أهم شيء، ونقطة المياه فارقة حيث يجب أن يكون هناك ترشيد في المياه وتوعية للحفاظ على المياه.
البابا تواضروس
البابا تواضروس

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