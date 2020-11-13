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مصر

«الفاو»: الموز والأفوكادو تمكنا من الصمود أمام كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:44 م
الموز والأفوكادو
الموز والأفوكادو
عبدالناصرمحمد
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أكد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أن هناك بعض المنتجات الزراعية استطاعت الصمود خلال انتشار جائحة كورونا، موضحا أن الموز والأفوكادو أثبتا قدرة على الصمود نوعًا ما، حيث سجّل كلاهما نموًّا في الصادرات، غير أن القيود الهامة قد أثّرت في سلاسل القيمة الخاصة بهما، لا سيما بالنسبة إلى صغار المنتجين الذين يواجهون أسعارًا مرتفعة للأسمدة ومبيدات الآفات والذين يعانون من إلغاء الطلبات.

وأضاف التقرير، أن الطلب على الموز استفاد من الإمدادات القياسية من إكوادور ومن انطباع السلامة والملاءمة الصحية التي تتمتّع بها، فضلًا عن انتعاش الإنتاج في كوستاريكا، مشيرًا إلى ارتفاع واردات الأفوكادو على الصعيد العالمي، حيث عوّض ارتفاع الطلب في الاتحاد الأوروبي وارتفاع الإمدادات بشكل ملحوظ من كولومبيا وكينيا وبيرو عن انخفاض الإمدادات الموسمية من المكسيك والانخفاض التام في معدلات الشراء في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الموز والأفوكادو يعود للأهمية الصحية لهذه الفاكهة في رفع قدرة الجهاز المناعي في مواجهة فيروس كورونا.

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