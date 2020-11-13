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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النظر في دعوى قضائية ضد «فولكس فاجن» بلندن يناير 2023

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:52 م
شركة فولكسفاجن
شركة فولكسفاجن
وكالات
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من المقرر أن تبدأ فى يناير عام 2023 إجراءات دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات من جانب مستهلكين بريطانيين بشأن ما يصفونه بأجهزة مثبطة في مركباتهم التي تعمل بالديزل وهى أجهزة ببرامج تتداخل وتعطل ضوابط الانبعاثات فى ظروف التشغيل الحقيقية، في يناير عام 2023.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن القاضي البريطاني ديفيد ووكسمان أبلغ المحامين بتخصيص حوالي ستة أشهر للنظر في القضية المقرر أن تبدأ في 24 يناير عام 2023.

وتم بحث الموعد في جلسة استماع ما قبل النظر في القضية في لندن اليوم الجمعة.

ويتهم مالكو سيارات فولكسفاجن بتضليلهم عبر تثبيت برامج للتلاعب في قراءة الانبعاثات بما يجعل سياراتهم التي تعمل بالديزل متفقة والمعايير البيئية.

وقال متحدث باسم فولكسفاجن في بيان عبر البريد الالكتروني إن "فولكسفاجن واثقة في قضيتنا أننا لا نتحمل مسؤولية أمام المدعين كما يزعمون وأنهم لم يتكبدوا أي خسائر على الإطلاق".

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