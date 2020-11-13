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الثقافة

بعد «الغرفة 207».. 6 مجموعات قصصية يمكن تحويلها لمسلسلات وأفلام

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:53 م
مجموعات قصصية
مجموعات قصصية
آلاء حسن
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تعرض منصة شاهد VIP قريبا، مسلسل "الغرفة 207" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، من إنتاج Mbc Studios، والمسلسل مستوحي من المجموعة القصصية "الغرفة رقم 207" والتي صدرت في عام 2008 عن دايموند بوك، وأعيد نشرها عن دار ليلى للنشر.

وبمناسبة هذا الأمر؛ نرشح لك 6 مجموعات قصصية يمكن تحويلها إلى مسلسلات وأفلام وهي كالآتي:

أوتار الماء
المجموعة القصصية "أوتار الماء" للكاتب محمد المخزنجي، صدرت عن دار ميريت للنشر في عام 2002.
يحدثنا المخزنجى عن الوحشة وعند فقد الأحبة وأصدقاء الصبا وما نخلفه فى نفسنا من برد وفقدان لجزء من أرواحنا مع كل حبيب نفقده.
بعد «الغرفة 207»..
تفاصيل الشجن في وقائع الزمن
صدرت المجموعة القصصية "تفاصيل الشجن في وقائع الزمن" للكاتب محمد المنسي قنديل عن مؤسسة الهلال في عام 2001.
وتدور حول رحلة بين تفاصيل زمننا العربى تمتعك ألما وتسقيك شجنا لتجد نفسك طائفا بين أساطير العشق العربى والفرسان الشجعان والملوك الجشعين وتصاريف القدر فى الرد على المغترين لتنهى رحلتك وتعيد الكَرة من جديد.
بعد «الغرفة 207»..
همس الجنون
المجموعة القصصية "همس الجنون" من تأليف الأديب الراحل نجيب محفوظ، والتي صدرت عن دار الشروق في عام 2006.
وهي عبارة عن مجموعة من القصص وقعت في القاهرة، وتدور معظمها حول الفضائح سواء في المجتمع الراقي أو عالم القاهرة السفلي، ولا تخلو القصص من نزعة وطنية.
وقال نجيب محفوظ في إحدى مقابلاته إن متعته الكبرى تلك الساعات التي كان يجلس فيها على ناصية حي من الأحياء الشعبية، وذاك حقا ما يحس به القارئ وذلك عند مضيه في قراءة "همس الجنون".
لم يكن ذاك الكاتب مجرد ناقل لتلك الصور التي حرّكت مشاهد سردياته الحكائية؛ إلا أنه كان متقنا في تصويره للنفس الإنسانية على اختلاف الشخصيات التي حفلت بها قصصه، كان صادقا إلى حد يجعل القارئ وقد انسلخ عن مكانه منتقلا والكاتب إلى عالمه المليء بتلك الحكايات التي تمثّل بتحليلاتها وباسترسالاتها جزءا من الواقع، بل الواقع كله.
بعد «الغرفة 207»..
حجرتان وصالة: متتالية منزلية
بينما صدرت المجموعة القصصية "حجرتان وصالة: متتالية منزلية" للكاتب إبراهيم أصلان عن دار الشروق في عام 2010.
تتكون المجموعة القصصية من 138 صفحة من الحياة اليومية لكهل على المعاش، استطاع فيها أصلان تكوين جو عام شديد الهدوء والأريحية للقارئ، لغة بسيطة وشخصيات محددة بدقة وتكوين قصصى ممتاز، فهى ليست بالقصص القصيرة أو حتى بالرواية، فهى أشبه بالأقصوصات، فالأجواء بيت طبقة متوسطة والأبطال ناس عادية تراهم كل يوم يمكن حتى يكونوا أهلك أو أنت فى يوم من الأيام.
بعد «الغرفة 207»..
الآن أفهم
المجموعة القصصية "الآن أفهم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والصادرة عن دار ليلى للنشر والتوزيع في عام 2009.
تحتوي المجموعة القصصية "الآن أفهم" على 13 قصة، جميعها تنتهى بالموت، مع اختلاف الطرق، فمثلا في قصة "التآكل" يظهر هذا المرض الذى ينتشر بسرعة كبيرة بين الناس ليجد الإنسان نفسه يتآكل وهو حي حتى يصبح هيكلا عظميا فى لحظات، وينتهى العالم ولا يبقى سوى البطل الذى لم يعرف سبب لهذا المرض ولا سبب لبقائه حيا حتى يقرر الانتحار.
أما عن قصة "الآن أفهم"، فهي تحكى قصة شخص يحب المقابر ويرى أنه عالمه السحرى الذى أحب دائما أن يبحث وراء كواليسه، فأخذ يسجل أصواته ويبحث عن مصدرها إلى أن أخذ حبيبته معه فى يوم ليريها المكان فوقعا فى حفرة وماتا.
بعد «الغرفة 207»..
ست نساء وستة رجال
صدرت المجموعة القصصية "ست نساء وستة رجال" للكاتب يوسف السباعي، عن مكتبة مصر في عام 1960.
تتحدث المجموعة القصصية عن 12 قصة قصيرة عن ست نساء وستة رجال، كل منهم بصفة محددة، أجاد الكاتب في البحث والتقصي عن أبعادهم النفسية.
وتحمل القصص معاني رائعة وإن اختلفت طريقة العرض، تتحدث عن الغرور، الإثم، الطيبة، الخداع، الانتقام، والقتل.
بعد «الغرفة 207»..

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