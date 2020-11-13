كيف تواجه الإسكندرية «كورونا» بعد تصدرها المحافظات فى الإصابات الجديدة؟

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حالة الطوارئ وتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تصدر المحافظة الساحلية محافظات الجمهورية فى عدد الإصابات الجديدة بالوباء، نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.وحسب تقارير «الصحة»، تركزت الإصابات الجديدة فى الإسكندرية بمنطقة المنتزه، ثم شرق إسكندرية، والعجمى، وغرب إسكندرية، والجمرك، وبرج العرب.ولمواجهة ذلك الوضع الخطير، بدأ السائقون بالإسكندرية فى وضع لافتات على سياراتهم مكتوب عليها «ممنوع الركوب بدون ارتداء كمامة»، ونفذوا ذلك بالفعل على أرض الواقع، بجانب التزام المولات والمنشآت العامة بتوفير أدوات التطهير، ومنع أى شخص من الدخول دون ارتداء كمامة أيضًا.وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة نفذت قرار رئاسة الوزراء بتطبيق التباعد الاجتماعى وتخفيض الرواد إلى ٥٠٪ بجميع المنشآت، لكن مع الوقت أصبح هناك من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة فى الأماكن المغلقة التى تعد السبب الرئيسى فى انتقال العدوى.وأضاف «رشاد»، لـ«الدستور»: «جميع المنشآت والكافيهات والمطاعم التى خالفت قرارات مجلس الوزراء جرى تطبيق الغرامة المحددة عليها، مع تصعيد المخالفة للمحافظة حتى تتولى الأحياء تنفيذ إجراءات الغلق»، مشيرًا إلى أن من بين هذه المخالفات إتاحة «الشيشة».وأشار إلى شن الأجهزة التنفيذية خلال اليومين الماضيين حملات مكبرة على جميع الكافيهات والمطاعم فى طريق الكورنيش وكفرعبده وسيتى سكوير والمعمورة، لورود بلاغات بتقديم «الشيشة» فى تلك الأماكن، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجرى على الفور تحرير محاضر للمخالفين بالتعاون مع شرطة المسطحات، والتى تصل فيها الغرامة حتى ٥٠ ألف جنيه، إلى جانب غرامات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه على مستأجرى الشواطئ غير الملتزمين. وأضاف: «مع دخول فصل الشتاء سيجرى تشديد الإجراءات الاحترازية على جميع الكافيهات والمطاعم منعًا لتكدس المواطنين، والأحياء مسئولة عن متابعة تطبيق هذه الإجراءات مع باقى الجهات».وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التزام جميع المواطنين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».من جهته، حذر الدكتور باسم السيد، نائب مدير مستشفى العجمى للعزل الصحى، من أن عدد المصابين بـ«كورونا» تزايد مرة أخرى، كما اختلفت الأعراض عن الموجة الأولى، وتضمنت مشكلات بالجهاز الهضمى إلى جانب الجهاز التنفسى، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين يشكون من الإسهال والمغص.وأوضح «السيد»، لـ«الدستور»، أن العناية المركزة أصبحت تضم ٥٥ مريضًا، بعدما كانت تضم ١٣ مريضًا كحد أقصى، كما أن الفيروس يسبب جلطات، حتى مع تناول المريض أدوية السيولة، وهى حالة غريبة ولا يمكن أن تخضع لتدخل جراحى بسبب السيولة فى الدم.