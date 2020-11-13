رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 70 طن مخلفات في حملات بمراكز وقرى المنيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:16 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
المنيا ـ على حسين
طباعة
رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا وبمشاركة الجمعيات الأهلية (جمعية تميم) من خلال معدات الوحدة المحلية ما يقارب من 120 متر قمامة من المقلب الوسيط لنقلها إلى منطقة الجبل، كما قامت بحملات نظافة بقرية آبا وطريق العباسية أبا وتسوية شوارع قرية أبا بالجليدر الخاص بالحملة الميكانيكية لمجلس مغاغة بمتابعة محمد أنور رئيس الوحدة المحلية لقرية آبا الوقف البلد.

كما تابع المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أعمال النظافة اليومية في فترتي العمل الصباحية والمسائية لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية لرفع أماكن تجمعات القمامة وتنظيف الشوارع.

وفي مركز المنيا أكد حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، أنه تم إزالة حالة تعد في المهد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة ١٣٠ مترا بالقرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال النظافة بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة، ورفع ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الأحياء، ورفع ٤٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، خلال حملات بقرية نزلة حسين ومنطقة أبو فليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

«عندما طلب لاعبي منتخب زائير قرودا».. حكايات من بطولة أمم إفريقيا

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم

ناشرون من «الأعلى للثقافة» يقترحون إطلاق معارض للكتب المخفضة