رفع 70 طن مخلفات في حملات بمراكز وقرى المنيا

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا وبمشاركة الجمعيات الأهلية (جمعية تميم) من خلال معدات الوحدة المحلية ما يقارب من 120 متر قمامة من المقلب الوسيط لنقلها إلى منطقة الجبل، كما قامت بحملات نظافة بقرية آبا وطريق العباسية أبا وتسوية شوارع قرية أبا بالجليدر الخاص بالحملة الميكانيكية لمجلس مغاغة بمتابعة محمد أنور رئيس الوحدة المحلية لقرية آبا الوقف البلد.كما تابع المهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة أعمال النظافة اليومية في فترتي العمل الصباحية والمسائية لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية لرفع أماكن تجمعات القمامة وتنظيف الشوارع.وفي مركز المنيا أكد حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، أنه تم إزالة حالة تعد في المهد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة ١٣٠ مترا بالقرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال النظافة بأحياء شمال وغرب ووسط المدينة، ورفع ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الأحياء، ورفع ٤٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، خلال حملات بقرية نزلة حسين ومنطقة أبو فليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.