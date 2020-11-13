5 مشاهد تكتب شهادة وفاة «الإرهابية» داخل وخارج مصر

تتوالى السقطات والفضائح المخزية، التى تكشف عن الوجه الحقيقى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتظهرها على حقيقتها أمام العالم أجمع، وهى أنها مجرد تنظيم دولى متطرف أجير، يطلب التمويلات لهدم الدول عن طريق تنفيذ عمليات إرهابية.فى السطور التالية، تسلط «الدستور» الضوء على ٥ فضائح زلزلت أركان الجماعة الإرهابية، ولم تستطع إنكارها بأى صورة، وطالت مرشدها وإعلامها وذمتها المالية، وكشفت عن مخططاتها التخريبية فى مصر ودول أخرى.الهارب محمد على يفضح الأُجراء: «بيعتبروا مصر سبوبة»أزاحت عدة مكالمات مسربة الستار عن دناءة جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت للعالم عن كيفية إدارتها معاركها بكل خسة ونذالة، ومن بينها المكالمة التى جمعت بين المقاول الأجير محمد على، والإخوانى ياسر العمدة، وفضحت تلقى التنظيم تمويلات من جهات معادية لهدم الدولة المصرية.وكشفت المكالمة المسجلة عن أن قناة «الشرق» الإخوانية، التى يملكها الإرهابى الهارب أيمن نور، وتبث من إسطنبول، تتلقى تمويلًا من الدوحة يصل لملايين الدولارات، بهدف نشر الفوضى والعنف فى مصر، ويسيطر «نور» على هذا التمويل ومعه آخرون، ولا يعطون العاملين معهم سوى الفُتات.وقال «العمدة»، فى حديثه مع «المقاول الأجير» خلال المكالمة: «أنا مكلمك عشان موضوع إسطنبول، شكلها نصباية، أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته»، فرد عليه «المقاول»: «الإخوان اللى فى تركيا بيتعاملوا مع الوضع فى مصر على إنه سبوبة، والعاملين فى قنواتهم بياخدوا مليون دولار شهريًا»، موضحًا أن «شخصًا يدعى «أبودية»، وشهرته «أبوعامر»، فلسطينى الجنسية، هو الذى يتولى مهمة إرسال التمويلات.وأشعل ذلك التسريب خلافًا حادًا بين العاملين فى قنوات «الإخوان» وقياداتهم، بعد أن اكتشفوا أن «نور» وغيره يستولون على التمويلات.وتسبب تسريب آخر فى زيادة الخلافات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، بعدما فضح كواليس لقاءات الكوادر الإعلامية فى التنظيم مع وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، داخل مكتبه، ومحاولاتهم الحصول على الجنسية التركية، التى مُنعت عنهم بعد وصول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى منصب عمدة إسطنبول، ما تسبب فى حدوث مشادة كبيرة وصلت إلى حد التشابك بالأيدى، بين عدد من إعلاميى «الإخوان» الموجودين فى إسطنبول.سقوط نور وناصر والشريف فى علاقات جنسيةلم تستطع الجماعة الإرهابية، حتى الآن، التبرؤ من الفضائح الجنسية الموثقة التى طالت أبرز أبواقها، وعلى رأسهم المذيع معتز مطر، الشاذ جنسيًا، والمذيع محمد ناصر، المتورط فى علاقات جنسية مع سيدات متزوجات، إلى جانب أيمن نور، الذى تورط فى إقامة عدة علاقات غير شرعية مع سيدات من مصر وسوريا والعراق.ونتيجة للتسريبات التى كشفت عن تلك الفضائح، قررت «الإرهابية» منع «ناصر» و«مطر» من الظهور على شاشاتها، دون ذكر السبب وراء هذا القرار، لكن الخبراء يرجحون أن الجماعة قد تستعين بأبواق إعلامية أخرى، أو ستمنع الثنائى من الظهور إلى أن ينسى الناس تلك الفضيحة.وأعلن «ناصر»، منذ نحو أسبوعين، توقف برنامجه دون أسباب، وقال إنه سيظهر على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بشكل معتاد، كما توقف برنامج «مطر» لمدة نحو أسبوع، ثم توقف برنامج حمزة زوبع.وطالت التسريبات الجنسية، أيضًا، الإخوانى الهارب عبدالله الشريف، الذى ظهر فى مقطع فيديو يطالب فتاة قطرية بممارسة الجنس معه، إضافة إلى مكالمة مسربة للإخوانى الهارب بهجت صابر، الموجود فى أمريكا، خلال حديثه مع فتاة ويطالبها بممارسة الجنس.تحركات لتصنيفها «جماعة إرهابية» فى لندن وباريسناقش البرلمان البريطانى، فى إحدى جلساته، خلال أغسطس الماضى، إمكانية تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، لتأكد ضلوع عناصرها فى أنشطة العنف والتطرف.وشدد نواب بريطانيون على ضرورة تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، لأنها تسعى لنشر الكراهية والتطرف حول العالم، مطالبين بفتح تحقيقات حول أنشطتها فى بلادهم، ومقدمين استجوابًا إلى الحكومة البريطانية بشأن تنفيذ أعضاء من التنظيم أنشطة مشبوهة فى بريطانيا، ما يستوجب طردهم، لأنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومى للمملكة المتحدة.ولم يقتصر الأمر على البرلمان البريطانى فقط، بل ظهرت دعوات فى فرنسا لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وقالت ناتالى جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إن قطر ترسل تمويلًا مشبوهًا إلى عناصر «الإخوان» الموجودين على أراضى فرنسا.وعلى الصعيد العربى، قرر القضاء الأردنى، فى يوليو الماضى، حل جماعة «الإخوان»، التى تعمل مع حزب «جبهة العمل الإسلامى» المعارض، لأنها لم تصحح أوضاعها القانونية داخل البلاد. وأوضح مصدر قضائى أردنى، حينها، أن محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارًا حاسمًا يقضى باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكمًا وفاقدة شخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لمخالفتها القوانين الأردنية.القبض على محمود عزت.. وانشقاقات بعد تعيين منيرمثّل سقوط محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة فى مصر، فى قبضة الأمن المصرى، ضربة قاضية للجماعة الإرهابية، وإعلانًا رسميًا بانتهاء الجماعة دون رجعة.وبعد سقوط «عزت»، لجأ التنظيم بسرعة إلى محاولة تعيين مرشد جديد، نظرًا لعدم وجود كوادر له فى مصر، حاليًا، فاتجه إلى تعيين الإرهابى إبراهيم منير، الذى اعترف بأن القبض على «عزت» مثل صدمة كبيرة للجماعة.وتسبب قرار تصعيد «منير» فى انشقاق الجماعة لنصفين، لأن المرشد الجديد متورط فى قضايا فساد كثيرة، ودائمًا ما كان يتخلى عن عناصر الجماعة بعد تنفيذ العمليات الإرهابية، لذلك أثار القرار غضب شباب «الإخوان»، كما أن اللجنة التى اختارها لإدارة الجماعة متورطة فى فساد مالى كبير، كشفته تحقيقات داخلية للتنظيم ذاته.وكان أول قرارات «منير» إعادة هيكلة الجماعة، وهو القرار الذى فوجئ به أعضاء مجلس شورى التنظيم، ما أظهر أن المرشد الجديد يتصرف بشكل فردى دون التشاور مع أحد كما يدعى، الأمر الذى دفع شباب التنظيم إلى الهجوم عليه عبر منصات التواصل الاجتماعى، والدعوة لعدم الاعتراف به.كالعادة.. الشعب المصرى يلقن «لقيط برشلونة» درسًا جديدًا فى الوطنيةحاول تنظيم الإخوان الإرهابى تنظيم مظاهرات تخريبية فى مصر، خلال سبتمبر الماضى، بهدف زعزعة الاستقرار، لكنه فشل فى تنفيذ مخططاته، بسبب وعى الشعب المصرى وعدم استجابته لتلك الدعوات.واضطرت الجماعة لمواجهة ذلك إلى إذاعة فيديوهات مفبركة، وزعمت أنها مظاهرات تحدث فى مصر، مع الاعتماد على المقاول الأجير، محمد على، من أجل محاولة الحشد، لكنها وجدت أنه أصبح «كارت محروقًا» لم يعد له تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعى، وفشل كالعادة.وكانت الضربة الكبرى التى أثبتت كذب هذه الجماعة، هو تصوير قنوات مصرية «مظاهرة مفتعلة» فى أماكن تصوير سينمائى، وإرسالها إلى القنوات الإخوانية، فما كان من قنوات الجماعة الإرهابية إلا أن عرضت هذه المظاهرة، ما ضرب مصداقيتها فى مقتل.