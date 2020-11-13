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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

البابا تواضروس: نستمد الوحدة الوطنية من نهر النيل (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:34 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
هبه عويضه
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كتاب الحضارة المصرية كتاب كبير جدًا، ممتد لصفحات كثيرة، ولكنني اخترت ثلاث صفحات للحديث عنها، وهي الصفحة الأولى صفحة وطنية، والثانية قبطية، والثالثة صفحة مجتمعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده البابا تواضروس بالمقر البابوى في البطريركية بالإسكندرية، مع أعضاء نادي روتاري الإسكندرية فاروس، بعنوان «خدمة المجتمع».

وأضاف: إننا جميعا ننتمي إلى أرض مصر، وما يميزها أنها فلذة الطبيعة، وكأن التاريخ والجغرافيا اتحدا وأنجبا مصر، وهي في تاريخها وحضارتها غنية فهي توجد تحت جلودنا.

وأوضح أن المصريين عبر الزمن عاشوا حول نهر النيل، الذي أثر في شخصيتهم فأصبح هناك مزيج بين الأرض والنهر والإنسان، ولذلك أهل مصر لم يعرفوا الهجرة إلا في آخر 50 عامًا، مقارنة بدول أخرى مثل لبنان الذي هاجر شعبه منذ أكثر من 300 عام.

وأشار إلى أننا نستمد من النهر 4 أشياء هي: المياه، والإنسانية الراقية واللطف، فنحن كمصريين لم نعرف العنف أبدًا، بالإضافة إلى أننا نستمد منه روح العبادة التي تعلمناها من النهر، وأخيرًا الترابط والسكن بجانبه، وهي الوحدة الوطنية الطبيعية التي تتواجد على أرض مصر.

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