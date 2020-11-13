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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الروسي يآمل حل النزاع في «قره باغ» قريبًا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:21 م
بوتين
بوتين
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله بحل النزاع في إقليم قره باغ، مشيرًا إلى أن اتفاق 9 نوفمبر لوقف النار ساعد على حقن الدماء.

وقال بوتين - خلال اجتماع بشأن القضايا الإنسانية في قره باغ -: "آمل بألا نستخدم عبارة (نزاع قره باغ) بعد الآن، وآمل أن ننتقل قريبًا لمناقشة قضايا أخرى".

وأضاف: "أتاح البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا، الذي تم تبنيه في 9 نوفمبر وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع".

وتابع: "مسألة تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة الطبيعية السلمية للسكان المتضررين من الأعمال العدائية في منطقة قره باغ مهمة وملحة للغاية".

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين، وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.

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