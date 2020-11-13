38 وفاة و3038 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت الیونان، الیوم الجمعة، أنها سجلت 38 حالة وفاة و3038 إصابة مؤكدة جدیدة بفیروس كورونا المستجد - كوفید 19.ونقلت وكالة الأنباء الیونانیة عن منظمة الصحة العامة الوطنیة قولھا، في بیان، إن الحصیلة الإجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 997 حالة وفاة و69675 إصابة بالفیروس التاجي.وأضاف البیان: أن 11 حالة من بین الإصابات الجدیدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى الیونان، في حین أن بقیة الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد.وأوضح أن من بین إجمالي الإصابات 4601 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و18334 حالة نتیجة مخالطتهم أشخاصًا مصابین بالیونان.وأشار إلى وجود 336 مصابا بالفیروس بینهم مئة امرأة یتلقون حالیًا العلاج في وحدات العنایة المركزة ویستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي في حین تم شفاء 362 مصابًا من الفیروس.