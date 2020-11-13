مقتل شخصين وفقدان ثالث إثر انفجار بمركز طبي في أمريكا

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الجمعة، أن انفجارا على ما يبدو وقع في مبنى صيانة بمستشفى شئون المحاربين القدامى في ولاية كونيتيكت، أسفر عن مقتل شخصين وفقدان ثالث.وذكرت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية أن مسئولين يحققون في بلاغ عن انفجار وقع في مركز طبي لقدامى المحاربين في وست هافن.وأضافت الشرطة على "تويتر" أن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.من جانبه، قال روبرت ويلكي، وزير شئون المحاربين القدامى في بيانه: "تلقينا تقريرا هذا الصباح عن وقوع انفجار في حرم ويست هافن، التابع لنظام الرعاية الصحية في ولاية كونيتيكت، ما أدى إلى وفاة شخصين في منطقة رعاية لغير المرضى".