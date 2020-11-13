مقتل 3 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 4 إثر انفجار سيارة مفخخة

أعلن مسئول أفغاني، اليوم الجمعة، مقتل 3 أفراد على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة عند بوابة الدخول الغربية للعاصمة الأفغانية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز)الأمريكية- أن الانفجار قد استهدف نقطة تفتيش للقوات الحكومية بالقرب من بوابة كابل.ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسئوليتها عن الانفجار.