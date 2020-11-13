القمص انطونيوس غطاس يرأس احتفالات كاثوليك الإسكندرية بعيد الملاك ميخائيل

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن القمص انطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية من المقرر أن يترأس احتفالات الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالمحافظة بعيد رئيس الملائكة الجليل ميخائيل.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك من المقرر أن يأتي في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بكنيسة سان ميشيل للأقباط الكاثوليك.