«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى سيامة الأنبا يوسف أبو الخير

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بالسيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لشئون إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي التهنئة لنيافته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.