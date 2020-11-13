وحدة الصم الأسقفية: ورش عمل ومساعدات غذائية لأسر الطلاب

نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر ورشة عمل لأسر أمهات الصم لتعليم التطريز والخياطة، من أجل استغلال وقت انتظار الأطفال حتى نهاية اليوم الدراسى في اكتساب مهارة تفيدهن في زيادة الدخل.وقالت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: «كما وزعت الوحدة شنط مساعدات غذائية للطلاب الصم كمساعدة لأسرهم فى ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك بمقر وحدة تعليم الصم بمصر القديمة وستستمر هذه الخدمة مرة كل أسبوع، وتحتوى الشنطة على المواد الغذائية الأساسية».وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.