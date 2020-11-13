جامعة الإسكندرية تعلن استمرار الدراسة.. غدًا

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة مستمرة غدًا بجميع كليات ومعاهد الجامعة وفقا للجداول الدراسية المعلنة، ولا يوجد تعطيل للدراسة.وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية- في بيان اليوم الجمعة- تعطيل الدراسة غدًا السبت للطلبة والمدرسين، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.وأشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.