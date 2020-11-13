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محمد العسيري

حوادث

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:48 م
النائب العام
النائب العام
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أمر النائب العام بحبس اثنين احتياطيًا، أحدهما بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والآخر بتهمة ازدراء الدين المسيحي، على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة. 

وعجلت نيابة الإسماعيلية الكلية بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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