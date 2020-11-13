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مصر

تفاصيل النسخة الرابعة من بروتوكول علاج كورونا الجديد (إنفوجراف)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:19 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تستعرض «الدستور» فى إنفوجراف تفاصيل النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد والمقرر تطبيقه خلال الفترة المقبلة بالمستشفيات.

البروتوكول الجديد تم إصداره فى 28 صفحة، ويشمل إجراءات التعامل مع كافة حالات الكورونا بداية من إجراءات تشخيص المرض وتقسم الحالات إلى مشتبهة ومحتملة ومؤكدة، حيث تم إضافة الحالات المحتملة مؤخرًا فى البروتوكول المحدث، وحتى الوصول لوسائل العلاج.

ويشكل البروتوكول الجديد إدخال جهاز أكسجين بكثافة عالية فى علاج حالات كورونا وآليات استخدامها فى الوقت الصحيح، كما تم إضافة العلاج بالبلازما فى البروتوكول العلاجى وآلية استخدامه من خلال تحديد المتبرعين بالبلازما والحالات التى تستجيب للعلاج بالبلازما وموانع استخدامها.

كما تم إضافة عقار "الأيفرمكتين" المستخدم فى الأساس لعلاج الديدان الطفيلية لعلاج حالات فيروس كورونا والذي كانت تستخدمه وزارة الصحة ضمن تجربة سريرية لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا.
كورونا
كورونا

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