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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

تعرف على جدارية البابا خريستوفرس الثاني الخاصة بمار مينا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:12 م
جدارية البابا خريستوفرس
جدارية البابا خريستوفرس
جرجس صفوت
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، ترجمة لجدارية البابا خريستوفرس الثاني الخاصة بمار مينا العجائبي، وهي ملحقة بأيقونة نادرة للقديس ميناس من بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

وتقول الجدارية: "ولد القديس ميناس في مصر واستشهد في Colyeon في آسيا الصغرى في القرن الثالث الميلادي، نقل رفاته إلى الاسكندرية مؤمنين أتقياء ودفنوه في الصحراء الغربية بالقرب من منطقة العالمين. منذ ذلك الوقت أصبح هذا الموقع عالميا للزوار الحجاج من جميع المسيحيين في العالم".

وتضيف: "خلال العمليات العسكرية الحالية في الصحراء الغربية وقع بالقرب من مكان دفن القديس ميناس ويحق لنا أن نصدق بأن بركاته ساهمت في انتصار الحلفاء والهزيمة الساحقة للمحور".

وعلق الانبا نيقولا قائلا: "نشرت الجرائد المصرية عن هذه الواقعة المعجزية في نوفمبر عام 1942م وفي اليوم التالي أقام قداسة البابا خريستوفورس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس الإحتفال بعيد الشهيد القديس ميناس في كنيسة القديس سابا وقدم الشكر لله على هذه المعجزة، وقرر قداسة البابا خريستوفورس شراء الأرض المحيطة بدير القديس ميناس (أبومينا)، وتم جمع خمسون جنيهًا مصريًا لهذا الغرض لدفعها للحكومة المصرية. لكن بسبب النزاع التاريخي بين بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس والبطريركية القبطية الأرثوذكسية حول أحقية أي منهما في دير أبومينا الأثري بالمنطقة لم تتم الموافقة على طلبه".
جدارية البابا خريستوفرس
جدارية البابا خريستوفرس

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