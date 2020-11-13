مصر تدين استهداف الحوثيين السعودية بزورقين مفخخين

أدانت مصر، اليوم الجمعة، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي في اليمن زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف السعودية.وشددت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، على "رفضها التام وشجبها مثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة وشعبها وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية".وأكدت الوزارة "تضامن مصر مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وفي سبيل التصدي لأشكال الإرهاب كافة".وأشار البيان إلى إطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف السعودية، أسفر عن اندلاع حريق في خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية في جازان، في أعقاب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير الزورقين في جنوب البحر الأحمر.