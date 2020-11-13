«الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الطقس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد، تشير إلى احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غدٍ السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من «غزيرة، متوسطة، خفيفة» طبقًا لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.