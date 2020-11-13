قبل عرض المسلسل.. كيف بدأ أحمد خالد توفيق كتابة «الغرفة 207»؟

يعرض قريبا مسلسل «الغرفة 207» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، على منصة شاهد VIP، ومن إنتاج Mbc Studios، والمستوحي من مجموعته القصصية "الغرفة رقم 207" التي صدرت في عام 2008 عن دايموند بوك، وأعادت دار ليلى نشرها.يقول أحمد خالد توفيق في مقدمة المجموعة القصصية: «لا أن تصدق هذا أو لا تصدقه، لكني لم أقرأ قصة ستيفن كنج (1408) إلا بعدما توقفت عن كتابة حلقات الغرفة 207 ونشرها، وقد قرأت 1408 مترجمة ترجمة ممتازة قام بها الصديق هشام فهمي وصدرت عن دار ليلى».ويؤكد: «بالطبع لا يوجد تشابه بين العملين إلا في كونهما يتكلمان عن غرفة فندق غريبة الأدوار، لكني أحببت عبارة وردت على لسان ستيفن كنج في مقدمة كتابه يقول فيها بالإضافة إلى قصص دفن الأحياء؛ على كل كاتب رعب أن يقدم قصة واحدة على الأقل عن غرف الفنادق المسكونة؛ لأن غرف الفنادق أماكن مخيفة بطبعها. تخيل كم من الناس نام في الفراش قبلك؟ كم منهم كان مريضًا؟ كم منهم كان يفقد عقله؟ كم منهم كان يفكر في قراءة بضع آيات أخيرة من الكتاب المقدس الموضوع في درج الكومود بجوار الفراش قبل أن يشنق نفسة في خزانة الملابس بجوار التلفزيون؟».ويتابع: «هذه هي الفكرة التي تؤرقني في غرف الفنادق عامة. لقد شهدت هذه الغرفة ألف قصة وألف حياة، وأحسب أن كل من مر بها ترك جزءا من هالته النفسية في هذه الغرفة، لا شك أن الوسادة تحمل رائحة أكثر من قاتل وأكثر من حسناء غريبة الأطوار وأكثر من طفل مختل شرير».ويضيف: «هكذا بدأت كتابة الغرفة 207 وقد جربت فيها تيمات عديدة، فلا أكتمك سرا أن البحث عن تيمة غير مطروقة في كل مرة كان عذابا أليما، حتى سألت نفسي إن لم يكن من الأفضل أن تكون رواية ذات تيمة وفكرة واحدة لأريح وأستريح؟. لكن التحدي راق لي، وعرفت أنني نجحت إلى حد ما عندما بدأ أعنف نقادي وأقساهم – أنا – يرتبط بالفندق وجمال المحاسب العجوز وعم مينا ومصطفى وكل المضيفات اللعوبات الرشيقات ورجال الأمن الخشنين طيبي القلب، حتى إنني صرت أتقمص شخصية جمال أثناء الكتابة وأسأل نفسي: "ترى من هو نزيل اليوم؟».قلت إنني قرأت 1408 للمرة الأولى بعدما كتبت هذه القصص، ولا تفسير لذلك عندي إلا توارد الخواطر، هناك مثال أغرب هو إنني فوجئت بعد نشر ثلاث حلقات من هذه القصص بفيلم مصري في مرحلة ما بعد الإنتاج اسمه "الغرفة 707"!.. طبعا لا يمكنك اتهامي بسرقة العنوان لأنني نشرت قصصي أولا، ولا يمكن اتهام الفيلم المصري فلم يكن هناك وقت كاف لكتابة وتصوير وإنتاج فيلم في هذه الفترة القصيرة التي تلك بدء نشر قصصي، وقصة الفيلم على كل حال لا تمت بصلة لقصتنا هذه، لا شك أن هناك لغزا يحيط بالغرفة 207 فعلا!