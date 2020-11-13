واشنطن تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إثيوبيا لخفض فوري للتصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي بعد مقتل مدنيين، بعدما شنت القوات الإثيوبية عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد الأسبوع الماضي، متهمة قادة الأقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في منطقة تيجراي الإثيوبية، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.