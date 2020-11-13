رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:49 م
إقليم تيجراي الإثيوبي
إقليم تيجراي الإثيوبي
منار أحمد
طباعة
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إثيوبيا لخفض فوري للتصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي بعد مقتل مدنيين، بعدما شنت القوات الإثيوبية عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمال البلاد الأسبوع الماضي، متهمة قادة الأقليم بمهاجمة قواعد عسكرية.

وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي عن مقتل مئات وتدفق لاجئين على السودان وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة عن "قلق متزايد" إزاء الوضع في منطقة تيجراي الإثيوبية، محذرة من خروجه التام عن السيطرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

الصور

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

«القومي للبحوث»: تسجيل أول لقاح مضاد لكورونا في «الصحة العالمية»

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

قبل عرض المسلسل.. كيف بدأ أحمد خالد توفيق كتابة «الغرفة 207»؟

طبعة مصرية من كتاب «كن أنت» لـ إيهاب حمارنة

ناشرون من «الأعلى للثقافة» يقترحون إطلاق معارض للكتب المخفضة

إعلان الفائز بجائزة «جونكور» الأدبية 30 نوفمبر