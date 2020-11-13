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طريقة تحضير محلول الملح لأنف الأطفال منزليا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:23 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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مع دخول فصل الخريف يصاب الأطفال الرضع بالزكام ويمكن علاجه بأكثر من طريقة.

لذلك يتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور محمود شوقي استشاري طب الأطفال عن كيفية علاج الزكام عند الأطفال الرضع بمحلول منزلي من صنع الأمهات.

- ما هي أعراض الزكام عند الأطفال الرضع؟
يعاني الأطفال من احتقان الأنف مع تغير الطقس وتبدل الفصول فحل هذه المشكلة سهل، حيث يمكن صنع المحلول الأنفي لمساعدتهم على التخلص مما يزعجهم.

ومن أبرز أسباب انسداد الأنف عند الاطفال، هو الهواء الجاف خاصة في فصلي الخريف والشتاء، ووجود بقايا السوائل الرحمية في الأنف مما يسبب احتقان الأنف، بالاضافة إلى الزكام والرشح لذلك يعد استخدام المحلول الملحي الطريقة الأفضل لمساعدتهم في التخلص من احتقان الأنف الذي يعانون منه.

- كيف يمكن صناعة المحلول الأنفي للأطفال للمنزل؟
وضع ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام، ماء مغلي نقي، بالإضافة لربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
يبرد الماء المغلي حتى تصبح درجة حرارته مثل درجة حرارة الغرفة التي يتواجد الطفل فيها، ثم فصل كلّ فنجان من الماء المبرد على حدا، ويضاف له ربع ملعقة ملح، وربع ملعقة بيكربونات الصوديوم ويخلط المزيج جيدًا حتى يتجانس المحلول ويذوب بالكامل ثم يفرغ في بخاخة رذاذ نظيفة ومعقمة وتتناسب مع حجم فتحات أنف الطفل وعمره.

ويمكن تقطير هذا المحلول الأنفي للطفل مرات عديدة في اليوم في أنفه من أجل التخلص من المخاط اللزج في الأنف والذي يسبب إنسداد الأنف ولا يمكن استخدام المحلول لأكثر من 24 ساعة، بل يجب التخلص منه، وتحضير كمية جديدة واستخدامها.

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